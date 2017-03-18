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Дальнее зарубежье 18.03.2017 16:50

Стерджен намерена продолжать добиваться проведения еще одного референдума в Шотландии

Первый министр по делам Шотландии Никола Стерджен намерена усилить давление на правительство Британии и продолжить добиваться проведения еще одного референдума о независимости Шотландии от Великобритании, сообщают в субботу западные СМИ, которые ссылаются на ее речь на конференции Шотландской национальной партии.

"У нее (премьер-министра Великобритании - ИФ) есть время подумать, и я надеюсь, она подумает. Если причина ее беспокойства заключается во времени (проведения референдума - ИФ), то я, без сомнений, буду рада дискуссии", - говорится в речи Н.Стерджен.

16 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что проводить второй референдум о независимости Шотландии не следует, пока не завершены переговоры о выходе Британии из ЕС.

На этой неделе стало известно, что второй референдум о независимости Шотландии от Великобритании может состояться в период с осени 2018 года по весну 2019 года.

В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводился подобный референдум. Сторонники независимости проиграли, поскольку 55,3% шотландцев проголосовали против выхода Шотландии из состава Великобритании. Во время референдума о Brexit 62% шотландцев проголосовали за то, что Великобритания должна остаться в составе ЕС.

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Тэги: ШОТЛАНДИЯ, МИНИСТР, РЕФЕРЕНДУМ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]