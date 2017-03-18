Папа римский Франциск посетит Египет в конце апреля

Папа римский Франциск планирует нанести двухдневный визит в Каир в конце апреля по приглашению президента Египта Абдельфаттаха ас-Сиси и верховного имама каирского университета "Аль-Азхар" Ахмеда ат-Тайеба, сообщают в субботу западные СМИ.

Визит запланирован на 28-29 апреля. В мае прошлого года понтифик принимал имама в Ватикане. Встречу тогда назвали "очень дружелюбной", она продлилась около получаса.