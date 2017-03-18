Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7202 EUR   1.8529 RUR   0.0298 GBR   2.1255 TRY   0.4748

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.75 Brent   51.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 14° 21 Мар 11° 22 Мар 12°

СНГ 18.03.2017 18:14

Главы МИД РФ и Узбекистана обсудили подготовку госвизита президента Мирзиёева в Россию

По инициативе узбекской стороны состоялся телефонный разговор между главами МИД РФ и Узбекистана Сергеем Лавровым и Абдулазизом Камиловым.

"Были затронуты актуальные вопросы двусторонних отношений, состояние и перспективы внешнеполитического взаимодействия России и Узбекистана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в субботу.

На Смоленской площади отметили, что стороны также обсудили подготовку государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, МИД


Похожие новости


Президент Узбекистана отмечает активное сотрудничество Москвы и Ташкента в сфере безопасности Президент Узбекистана планирует в апреле совершить визит в Россию Узбекский лидер нанесет визит в Москву весной - Песков Первый официальный визит нового президента Узбекистана Мирзиёева запланирован в Москву - СМИ Путин прибыл с частным визитом в Узбекистан В Институте нейрохирургии им.Бурденко сообщают: их медики оказывают в Узбекистане помощь Каримову

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]