Главы МИД РФ и Узбекистана обсудили подготовку госвизита президента Мирзиёева в Россию

По инициативе узбекской стороны состоялся телефонный разговор между главами МИД РФ и Узбекистана Сергеем Лавровым и Абдулазизом Камиловым.
"Были затронуты актуальные вопросы двусторонних отношений, состояние и перспективы внешнеполитического взаимодействия России и Узбекистана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в субботу.
На Смоленской площади отметили, что стороны также обсудили подготовку государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию.
В Ереване проходит акция в память о скончавшемся активисте
Азербайджан никогда не действовал под диктовку внешних сил, заявляет Алиев
Баку обеспокоен конфликтами в регионе и не исключает их возможного влияния на Азербайджан – президент
СК PASHA Sigorta сохранила в январе-феврале 2017г лидерство в Азербайджане по премиям – MBNP
Премии страховщиков Азербайджана в январе-феврале составили около 104 млн манатов, выплаты – около 44 млн манатов
Чистые убытки банковского сектора Азербайджана за январь 2017г составили около 500 млн манатов
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека – МВД
Президент Алиев принял участие на торжествах по случаю Новруза
УМК получит из госбюджета Азербайджана 3 млн манатов на мероприятия в рамках Года Исламской солидарности
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Azersun Holding стал генеральным спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»