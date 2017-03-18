Главы МИД РФ и Узбекистана обсудили подготовку госвизита президента Мирзиёева в Россию

По инициативе узбекской стороны состоялся телефонный разговор между главами МИД РФ и Узбекистана Сергеем Лавровым и Абдулазизом Камиловым.

"Были затронуты актуальные вопросы двусторонних отношений, состояние и перспективы внешнеполитического взаимодействия России и Узбекистана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в субботу.

На Смоленской площади отметили, что стороны также обсудили подготовку государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию.