Почти 70 большегрузов скопилось на закрытой из-за снегопада Военно-Грузинской дороге

МЧС развернуло пункты обогрева и питания на Военно-Грузинской дороге, которая закрыта для проезда транспорта из-за снегопада, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Южного регионального центра МЧС в субботу.
"Со вчерашнего здесь действует ограничение для проезда большегрузного транспорта, поэтому на дороге скопилось около 70 фур и грузовиков. Большого скопления легковых автомобилей пока не наблюдается", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что спасатели развернули пункты обогрева и питания.
"На посту ДПС в пункте пропуска находится гостиница и кафе для водителей", - уточнил сотрудник пресс-центра.
Как сообщалось ранее, Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию со странами Закавказья, полностью закрыта с 12:30 мск до особого распоряжения в связи со снегопадом на территории Грузии.
По данным департамента автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии, движение всех видов автотранспорта на 16-километровом участке Гудаури-Коби автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога), связывающей Грузию с Россией, запрещено из-за опасности схода лавин.
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