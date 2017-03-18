Главы МИД РФ и Франции договорились о сотрудничестве при подготовке и проведении межсирийских переговоров в Женеве - МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Франции Жан-Марк Эро обсудили в субботу по телефону ситуацию в Сирии, подготовку межсирийских переговоров в Женеве, сообщает МИД РФ.

"В ходе обсуждения ситуации в Сирии С.В.Лавров выразил удовлетворение тем, как продвигается работа в Астане, отметив, что неучастие в последней встрече групп вооруженной оппозиции свидетельствует лишь о том, что некоторые страны по-прежнему пытаются препятствовать мирному урегулированию на основе резолюции 2254 СБ ООН", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

"Министры договорились о сотрудничестве представителей России и Франции в рамках подготовки и проведения очередного раунда межсирийских переговоров, который стартует в Женеве 23 марта 2017 года", - отмечается в сообщении.

Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны, отметили в МИД России.