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СНГ 18.03.2017 19:05

Главы МИД РФ и Франции договорились о сотрудничестве при подготовке и проведении межсирийских переговоров в Женеве - МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Франции Жан-Марк Эро обсудили в субботу по телефону ситуацию в Сирии, подготовку межсирийских переговоров в Женеве, сообщает МИД РФ.

"В ходе обсуждения ситуации в Сирии С.В.Лавров выразил удовлетворение тем, как продвигается работа в Астане, отметив, что неучастие в последней встрече групп вооруженной оппозиции свидетельствует лишь о том, что некоторые страны по-прежнему пытаются препятствовать мирному урегулированию на основе резолюции 2254 СБ ООН", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

"Министры договорились о сотрудничестве представителей России и Франции в рамках подготовки и проведения очередного раунда межсирийских переговоров, который стартует в Женеве 23 марта 2017 года", - отмечается в сообщении.

Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны, отметили в МИД России.

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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, МИД, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]