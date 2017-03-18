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18.03.2017 19:33

В Ереване проходит акция в память о скончавшемся активисте

Акция памяти скончавшегося жителя Еревана Артура Саркисяна, который в июле 2016 года доставил еду членам захватившей территорию патрульно-постового полка полиции вооруженной группировки "Сасна црер" ("Неистовые сасунцы"), проходит в центре Еревана в субботу, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Участники акции - порядка 200 человек, требуют наказать виновных в смерти А.Саркисяна, привлечь к процессу судмедэкспертизы международных экспертов и похоронить его на воинском пантеоне "Ераблур", поскольку А.Саркисян был участником карабахской войны.

Демонстранты перекрыли центральный проспект Маштоца в Ереване. Полиция Армении во главе с замначальника городской полиции Валерием Осипяном призывает участников акции освободить проезжую часть, в противном случае обещает применить силу.

А.Саркисян скончался 16 марта. С июля по конец декабря 2016 года он находился под арестом, затем был вновь арестован в феврале 2017 года из-за нарушения условий изменения меры пресечения.

После второго ареста А.Саркисян объявил голодовку на протяжении 25 дней. 3 марта он был освобожден под поручительство депутатов парламента Армении, и из больницы для осужденных доставлен в медцентр "Армения".

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Тэги: АРМЕНИЯ, АКТИВИСТ, ПАМЯТЬ, АКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]