Кабул не хочет отказываться от поставок российских вертолётов - советник президента Афганистана по нацбезопасности

Кабул рассчитывает на поставки для своей армии и российских, и американских вертолетов, вопрос об отказе от одних в пользу других не стоит, заявил советник президента Афганистана по нацбезопасности Ханиф Атмар.
"Речи о замене не идёт", - сказал Х.Атмар, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, как афганские власти относятся к планам США поставлять Афганистану вертолеты американского производства вместо российских Ми-17.
"Мы хотим, чтобы поставлялись и те, и те вертолеты", - подчеркнул он.
Х.Атмар уточнил, что вопрос о готовности США финансировать поставки российских вертолетов Афганистану на его встречах в Москве "не обсуждался".
"Мы рассматриваем другие варианты (финансирования - ИФ)", - отметил он.
Советник президента рассказал, что на переговорах в Москве обсуждался не только вопрос о поставках вертолетной техники, но и о ее ремонте, обслуживанию и поставках запчастей.
"Были достигнуты договорённости по ряду вопросов военно-технического сотрудничества", - отметил он.
Как сообщалось, на прошлой неделе на слушаниях в сенате глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел сообщил, что США рассматривают возможность замены в Афганистане российских вертолетов Ми-17 на американские.
"Перевод с российских вертолетов на американские даст афганским силам более эффективный воздушный флот, способный взаимодействовать с американскими силами. Это улучшит способность афганцев действовать независимо от сил коалиции", - сказал он.
Генерал добавил, что в настоящий момент парк вертолетов в Афганистане недостаточно большой и обходится дороже того, на что первоначально рассчитывали афганские власти.
Как сообщалось, с 2011 по 2013 годы Россия поставляла вертолеты Ми-17В-5 Афганистану по контрактам с Пентагоном. В 2013 году "Рособоронэкспорт" и правительство США в кратчайшие сроки согласовали и подписали новое крупное соглашение на поставку в 2014 году дополнительной партии из 30 вертолетов. По неофициальным данным, этот контракт оценивался в $554 млн. "Рособоронэкспорт" завершил поставки партии 29 октября 2014 года, однако еще в начале 2014 года США отказались от дальнейших закупок. Также в 2014 году прекратилась подготовка афганских техников для обслуживания российских вертолетов и поставка запчастей к ним.
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