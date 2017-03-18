Глава МИД Франции Жан-Марк Эро во время телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым подчеркнул важность соблюдения перемирия всеми сторонами конфликта на востоке Украины, говорится в опубликованном в субботу коммюнике МИД Франции.
"Французский министр отметил важность для всех сторон соблюдать перемирие и отвести тяжелое вооружение", - отмечается в документе.
В нем также говорится, что "оба министра согласились интенсифицировать работу в рамках "нормандского" формата, чтобы добиться претворения в жизнь Минских договоренностей, в то время как ситуация в зоне конфликта остается тревожной".
Кроме того, Ж.-М.Эро "осудил принятые сепаратистами меры, направленные, в частности, на экспроприацию компаний в Донбассе. Такие шаги не способствуют снижению напряженности".
В МИД Франции сообщают, что главы МИД РФ и Франции обсудили и сирийскую тему после завершения очередного раунда переговоров по Сирии в Астане и в преддверии новых межсирийских переговоров, старт которых намечен на 23 марта в Женеве.
"Они согласились, что важно вместе подталкивать стороны конфликта к более конструктивному подходу, чтобы эти переговоры смогли привести к выработке политического решения, основанного на резолюции 2254 СБ ООН и на Женевском коммюнике", - отмечают во французском внешнеполитическом ведомстве.
Министры обсудили и двусторонние отношения Франции и РФ. "В частности, они приветствовали проведение недавно в Париже заседания российско-французского совета по экономическим, промышленным и торговым вопросам (CEFIC)", - говорится в коммюнике.
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