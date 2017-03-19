В ряде районов Дагестана ищут боевиков, введен режим КТО - НАК

В нескольких районах Дагестана представители правоохранительных органов ищут боевиков, введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщили "Интерфакс-Юг" в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета (НАК) по республике.

"Руководством оперативного штаба по республике принято решение о введении режима КТО в пределах административных границ города Хасавюрт, Хасавюртовского района, и на отдельных участках территорий ограниченных населенными пунктами Ленинаул, Калининаул, Дылымкостала и Инчха Казбековского района, а также Ниакли, Бавтудай и мост через канал Юз баш (кВ 87484) Кизилюртовского района Дагестана", - сказал собеседник агентства.

По его словам, режим КТО введен в 7:00 мск 19 марта.