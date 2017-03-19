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Регион 19.03.2017 09:27

В ряде районов Дагестана ищут боевиков, введен режим КТО - НАК

В нескольких районах Дагестана представители правоохранительных органов ищут боевиков, введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщили "Интерфакс-Юг" в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета (НАК) по республике.

"Руководством оперативного штаба по республике принято решение о введении режима КТО в пределах административных границ города Хасавюрт, Хасавюртовского района, и на отдельных участках территорий ограниченных населенными пунктами Ленинаул, Калининаул, Дылымкостала и Инчха Казбековского района, а также Ниакли, Бавтудай и мост через канал Юз баш (кВ 87484) Кизилюртовского района Дагестана", - сказал собеседник агентства.

По его словам, режим КТО введен в 7:00 мск 19 марта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, КТО, НАК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]