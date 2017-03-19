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Дальнее зарубежье 19.03.2017 10:15

Могерини видит в России партнера ЕС по урегулированию ливийского кризиса

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что не удивлена растущим вниманием к кризису в Ливии российской стороны, которая как постоянный член Совбеза ООН "всегда принимала активное участие в обсуждениях, но также и в работе над ливийским досье", хотя это, по ее мнению, скорее задача спецпредставителя генсека ООН Мартина Коблера.

"Могу добавить, что я несколько раз по некоторым случаям, в том числе совсем недавно, имела возможность специально обсудить с моим российским коллегой министром (иностранных дел России Сергеем - ИФ) Лавровым Ливию. И я могу сказать, что мне кажется, что мы разделяем одну и ту же озабоченность по поводу ухудшения ситуации, особенно с точки зрения безопасности или с точки зрения разделения страны, и что мы видим ту же потребность найти почву для объединения ливийцев", - сказала Ф.Могерини в субботу на пресс-конференции в Каире.

Она принимала участие в совещании "ливийского квартета" вместе с ООН, Лигой арабских государств и Африканским союзом.

Ф.Могерини считает, что ЕС имеет общую основу с Россией в подходах к ливийскому кризису в том, что обе стороны не видят возможности управления этой страной в условиях раскола. Она также напомнила, что полтора года назад Россия поддержала в Совете Безопасности ООН мандат для военной операции Европейского союза в Средиземноморье (EUNAVFOR MED Operation Sophia), направленной на разрушение сетей торговцев людьми, и ЕС продолжает действовать на основе того мандата.

"Поэтому я бы сказала, что мы точно не видим одинакового способа действия по каждому отдельному аспекту ливийского досье, но, безусловно, есть общая основа для совместных шагов, и между ЕС и Российской Федерацией существует постоянное взаимодействие, как это происходит и с другими субъектами, имеющими отношение к ливийскому кризису", - объяснила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Ответы Ф.Могерини на вопросы журналистов в Каире распространила в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ЛИВИЯ, МОГЕРИНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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