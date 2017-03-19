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Дальнее зарубежье 19.03.2017 11:03

Германия повысила уровень готовности к отражению кибератак - СМИ

Федеральное агентство Германии по информационной безопасности повысило уровень готовности к противодействию возможным кибератакам в период парламентских выборов, намеченных на сентябрь 2017 года, сообщает в воскресенье газета Welt am Sonntag.

"Мы фиксируем атаки на правительственную сеть на ежедневной основе", - цитирует издание представителя агентства.

По его словам, ведомство находится в постоянном контакте с работниками служб, связанных с проведением выборов, политическими партиями, другими заинтересованными лицами и организациями, с которыми обсуждает пути обеспечения киберзащиты.

В газете не упоминается характер атак на правительственные сайты, однако сообщается, что меры по повышению кибербезопасности усилены после сообщений и вмешательстве хакеров в американские президентские выборы.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КИБЕРАТАКИ, ГОТОВНОСТЬ, УРОВЕНЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]