Германия повысила уровень готовности к отражению кибератак - СМИ

Федеральное агентство Германии по информационной безопасности повысило уровень готовности к противодействию возможным кибератакам в период парламентских выборов, намеченных на сентябрь 2017 года, сообщает в воскресенье газета Welt am Sonntag.
"Мы фиксируем атаки на правительственную сеть на ежедневной основе", - цитирует издание представителя агентства.
По его словам, ведомство находится в постоянном контакте с работниками служб, связанных с проведением выборов, политическими партиями, другими заинтересованными лицами и организациями, с которыми обсуждает пути обеспечения киберзащиты.
В газете не упоминается характер атак на правительственные сайты, однако сообщается, что меры по повышению кибербезопасности усилены после сообщений и вмешательстве хакеров в американские президентские выборы.
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