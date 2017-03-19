Германия повысила уровень готовности к отражению кибератак - СМИ

Федеральное агентство Германии по информационной безопасности повысило уровень готовности к противодействию возможным кибератакам в период парламентских выборов, намеченных на сентябрь 2017 года, сообщает в воскресенье газета Welt am Sonntag.

"Мы фиксируем атаки на правительственную сеть на ежедневной основе", - цитирует издание представителя агентства.

По его словам, ведомство находится в постоянном контакте с работниками служб, связанных с проведением выборов, политическими партиями, другими заинтересованными лицами и организациями, с которыми обсуждает пути обеспечения киберзащиты.

В газете не упоминается характер атак на правительственные сайты, однако сообщается, что меры по повышению кибербезопасности усилены после сообщений и вмешательстве хакеров в американские президентские выборы.