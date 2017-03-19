В Караганде установят памятник Виктору Цою

В Караганде (административнй центр Карагандинской области Казахстана) будет установлен памятник легендарному рок-музыканту Виктору Цою, сообщила пресс-служба городской администрации.
Власти города и один из общественных фондов подписали меморандум, который предусматривает реализацию проекта благоустройства сквера на улице Олимпийской. "Финальной частью этого проекта станет установка памятника Виктору Цою - известному певцу, музыканту, актеру", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, преображение отрезка города на перекрестках четырех улиц и создание памятника фонд выполнит из собственных средств, бюджетные деньги не затрачиваются.
"Сейчас обсуждается техническая сторона. Стоимость проекта будет известна в апреле", - уточнили в администрации.
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