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СНГ 19.03.2017 11:41

В Караганде установят памятник Виктору Цою

В Караганде (административнй центр Карагандинской области Казахстана) будет установлен памятник легендарному рок-музыканту Виктору Цою, сообщила пресс-служба городской администрации.

Власти города и один из общественных фондов подписали меморандум, который предусматривает реализацию проекта благоустройства сквера на улице Олимпийской. "Финальной частью этого проекта станет установка памятника Виктору Цою - известному певцу, музыканту, актеру", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, преображение отрезка города на перекрестках четырех улиц и создание памятника фонд выполнит из собственных средств, бюджетные деньги не затрачиваются.

"Сейчас обсуждается техническая сторона. Стоимость проекта будет известна в апреле", - уточнили в администрации.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАРАГАНДА, ЦОЙ, ПАМЯТНИК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]