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Дальнее зарубежье 19.03.2017 15:22

Эстония находится на четвертом месте в НАТО по расходам на оборону

Расходы на оборону Эстонии среди стран НАТО в процентном отношении одни из самых больших в альянсе и составили в 2016 году 2,16% от валового внутреннего продукта.

Согласно обнародованным новостным сайтом "Делфи" данным, составленным на основе данных НАТО, больше Эстонии в 2016 году тратили только США (3,61%), Греция (2,38%) и Великобритания (2,21%).

НАТО рекомендует государствам-членам поддерживать уровень оборонных расходов в 2% от ВВП, но большинство стран этого не придерживается. Кроме четырех вышеперечисленных государств, его выполняет еще только Польша (2%). В среднем страны НАТО расходуют на оборону 2,43% от ВВП.

Эстония вышла на уровень 2% от ВВП в 2012 году, а в 2015 году довела его до нынешнего показателя.

В Латвии он в 2016 году составил 1,45%, в Литве - 1,49%.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, НАТО, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]