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Дальнее зарубежье 19.03.2017 14:06

Путин - "крепкий орешек", полагает Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает российского лидера Владимира Путина "крепким орешком".

"Я не знаю его, но очевидно, что он крепкий орешек. Не знаю, что он делает для России, но полагаю, что в какой-то момент мы узнаем", - заявил он в эфире телеканала "Фокс-ньюс", когда его попросили охарактеризовать ряд известных личностей парой слов.

Для описания В.Путина Д.Трамп использовал идиоматичекое выражение "tough cookie", которое также можно перевести как "парень не промах", "тертый калач".

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, ПУТИН


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