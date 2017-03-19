Патриарх Кирилл освятил единственный в мире храм в честь первого русского патриарха

Патриарх Кирилл в воскресенье совершил освящение в Москве нового храма в честь святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси.

На богослужении собрались сотни верующих, а также Виктор Христенко, экс-министр промышленности РФ, глава Фонда возрождения Старицкого Успенского мужского монастыря, который выступил инициатором строительства этого храма.

Церковь возведена в районе Кунцево на западе столицы в рамках московской программы строительства храмов и является патриаршим подворьем Старицкого Успенского монастыря Тверской области, связанного с именем святителя Иова - первого патриарха Московского и всея Руси.

Это единственный в мире храм, посвященный святителю Иову.

Патриарх Иов родился в тридцатые годы ХVI века в Старице, воспитывался в местном Успенском монастыре, где и принял монашество. В январе 1589 года состоялось его торжественное поставление на патриарший престол в Москве. В период Смутного времени патриарх Иов отказался присягнуть Лжедмитрию и был сослан в Успенский монастырь. В 1607 году он скончался и был погребен в обители.

В 1652 году мощи святителя перенесли в Успенский собор Московского Кремля, где и находятся по сей день. Канонизирован в 1989 году.