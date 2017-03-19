Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7202 EUR   1.8529 RUR   0.0298 GBR   2.1255 TRY   0.4748

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.75 Brent   51.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 13° 21 Мар 11° 22 Мар 12°

СНГ 19.03.2017 14:44

Патриарх Кирилл освятил единственный в мире храм в честь первого русского патриарха

Патриарх Кирилл в воскресенье совершил освящение в Москве нового храма в честь святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси.

На богослужении собрались сотни верующих, а также Виктор Христенко, экс-министр промышленности РФ, глава Фонда возрождения Старицкого Успенского мужского монастыря, который выступил инициатором строительства этого храма.

Церковь возведена в районе Кунцево на западе столицы в рамках московской программы строительства храмов и является патриаршим подворьем Старицкого Успенского монастыря Тверской области, связанного с именем святителя Иова - первого патриарха Московского и всея Руси.

Это единственный в мире храм, посвященный святителю Иову.

Патриарх Иов родился в тридцатые годы ХVI века в Старице, воспитывался в местном Успенском монастыре, где и принял монашество. В январе 1589 года состоялось его торжественное поставление на патриарший престол в Москве. В период Смутного времени патриарх Иов отказался присягнуть Лжедмитрию и был сослан в Успенский монастырь. В 1607 году он скончался и был погребен в обители.

В 1652 году мощи святителя перенесли в Успенский собор Московского Кремля, где и находятся по сей день. Канонизирован в 1989 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МОСКВА, ХРАМ, ОСВЯЩЕНИЕ


Похожие новости


Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы Банк в центре Москвы захватил по предварительным данным залезший в долги бизнесмен Арам Петросян - источник Фазиля Искандера похоронят на Новодевичьем кладбище Москва возглавила рейтинг самых популярных у туристов городов России по итогам 2015 года Собянин: Мигранты в Москве приносят больше дохода, чем проблем Американский журнал для путешественников признал Москву самым недружелюбным городом мира

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]