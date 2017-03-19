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Регион 19.03.2017 12:19

Эксперты РФ, Турции и Ирана 18-19 апреля обсудят в Тегеране Сирию, встреча будет закрытой и без оппозиции - источник

Встреча по Сирии в Тегеране в апреле пройдет на экспертном уровне в закрытом режиме, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом переговорного процесса по мирному урегулированию в Сирии.

"Участники встречи в Тегеране подтвердили свое участие в консультациях 18-19 апреля, они пройдут на уровне военных экспертов стран-гарантов: России, Турции и Ирана, без участия представителей оппозиции", - сказал собеседник агентства

Он сообщил, что на консультациях планируется подготовить к подписанию на встрече в Астане 3-4 мая ряд документов по вопросам безопасности.

"Речь идет о Положении о примирившемся районе, а также карте размежевания террористов и оппозиции, и имплементации механизма единой мониторинговой группы по наблюдению за перемирием", - сказал источник.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ИРАН, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]