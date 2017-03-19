Число задержанных за беспорядки в Батуми достигло 15 человек

Полиция Грузии задержала накануне вечером еще одного, пятнадцатого, участника беспорядков в Батуми, сообщает в воскресенье МВД республики.
В пятницу Батумский городской суд определил меру пресечения в виде предварительного заключения для шестерых участников беспорядков. Один несовершеннолетний был освобожден из-под стражи под залог в 3 тысячи лари (1200 долларов). Среди шестерых задержанных судом в пятницу рассматривалось дело еще одного несовершеннолетнего, однако из-за имеющейся судимости и особо агрессивных действий во время беспорядков ему также было определено предварительное заключение.
Батумский суд в воскресенье продолжит рассмотрение дел еще девятерых задержанных.
Вечером 11 марта в Батуми у здания управления полиции Аджарии собрались несколько сотен человек, требовавших освобождения задержанных полицией за административные нарушения шестерых местных жителей. После отказа выполнять это требование агрессивно настроенная толпа предприняла попытку ворваться в здание управления, в котором находились задержанные, но спецназ, применив слезоточивый газ и резиновые пули, не позволил этого сделать.
Действия спецназа вызвали дополнительную агрессию толпы, которая начала уничтожать инфраструктуру на прилегающих к зданию полиции улицах и поджигать автомобили. При этом несколько десятков молодых людей с повязками на лицах закидывали полицейских, закрепившихся в здании управления, камнями. К активным действиям спецназ и полицейские приступили лишь под утро 12 марта, когда на акции оставались около 100-150 человек.
В ночь на 12 марта сотрудниками полиции в Батуми на территории прилегающей к зданию управления полиции Аджарии были задержаны 75 человек. После допроса их отпустили под подписку явиться в суд, который после рассмотрения их дел оштрафовал около 20 участников беспорядков.
Представители властей заявляют, что акция в Батуми была организована бывшей партией власти "Единое национальное движение".
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