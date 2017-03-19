Представитель руководства Афганистана заявляет о готовности создать СП с Россией для ремонта российской вертолетной техники

Кабул готовится к созданию совместного предприятия с Россией по ремонту и обслуживанию вертолётной техники на территории Афганистана, сообщил "Интерфаксу" источник в афганском правительстве.
"В данный момент афганская сторона уже готова к созданию СП и ждёт, когда компания "Вертолеты России" представит свой бизнес-план", - сказал собеседник агентства.
Подробностей о содержании проекта источник не привёл.
В пятницу Москву посетила делегация из Кабула во главе с советником президента по национальной безопасности Ханифом Атмаром. Он встретился, в частности, с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым.
Накануне советник президента рассказал в интервью "Интерфаксу", что на переговорах в Москве обсуждался не только вопрос о поставках вертолетной техники, но и о ее ремонте, обслуживанию и поставках запчастей.
"Были достигнуты договорённости по ряду вопросов военно-технического сотрудничества", - сообщил Х.Атмар.
Он также сказал, что Кабул рассчитывает на поставки для своей армии и российских, и американских вертолетов, вопрос об отказе от одних в пользу других не стоит.
"Речи о замене не идёт", - сказал Х.Атмар, отвечая на вопрос о том, как афганские власти относятся к планам США поставлять Афганистану вертолеты американского производства вместо российских Ми-17.
"Мы хотим, чтобы поставлялись и те, и те вертолеты", - подчеркнул он.
Х.Атмар уточнил, что вопрос о готовности США финансировать поставки российских вертолетов Афганистану на его встречах в Москве "не обсуждался".
"Мы рассматриваем другие варианты (финансирования - ИФ)", - отметил он.
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