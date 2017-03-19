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Дальнее зарубежье 19.03.2017 16:38

Представитель руководства Афганистана заявляет о готовности создать СП с Россией для ремонта российской вертолетной техники

Кабул готовится к созданию совместного предприятия с Россией по ремонту и обслуживанию вертолётной техники на территории Афганистана, сообщил "Интерфаксу" источник в афганском правительстве.

"В данный момент афганская сторона уже готова к созданию СП и ждёт, когда компания "Вертолеты России" представит свой бизнес-план", - сказал собеседник агентства.

Подробностей о содержании проекта источник не привёл.

В пятницу Москву посетила делегация из Кабула во главе с советником президента по национальной безопасности Ханифом Атмаром. Он встретился, в частности, с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Накануне советник президента рассказал в интервью "Интерфаксу", что на переговорах в Москве обсуждался не только вопрос о поставках вертолетной техники, но и о ее ремонте, обслуживанию и поставках запчастей.

"Были достигнуты договорённости по ряду вопросов военно-технического сотрудничества", - сообщил Х.Атмар.

Он также сказал, что Кабул рассчитывает на поставки для своей армии и российских, и американских вертолетов, вопрос об отказе от одних в пользу других не стоит.

"Речи о замене не идёт", - сказал Х.Атмар, отвечая на вопрос о том, как афганские власти относятся к планам США поставлять Афганистану вертолеты американского производства вместо российских Ми-17.

"Мы хотим, чтобы поставлялись и те, и те вертолеты", - подчеркнул он.

Х.Атмар уточнил, что вопрос о готовности США финансировать поставки российских вертолетов Афганистану на его встречах в Москве "не обсуждался".

"Мы рассматриваем другие варианты (финансирования - ИФ)", - отметил он.

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Тэги: АФГАНИСТАН, РОССИЯ, ВЕРТОЛЕТЫ, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]