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Дальнее зарубежье 19.03.2017 17:16

Боевая техника для британцев из батальона НАТО прибудет в Эстонию на следующей неделе

В Эстонию в среду прибудет конвой с боевой техникой для британского контингента международного батальона НАТО, сообщила пресс-служба министерства обороны Эстонии.

Первый отряд личного состава вооруженных сил Соединенного королевства численностью 130 человек уже прибыл самолетом в минувшую пятницу. Прибытие первой группы военнослужащих из Франции в составе 50 человек ожидается в понедельник. Всего до середины апреля сюда должны прибыть около 800 солдат и офицеров Великобритании и около 300 из Франции.

Согласно ранее обнародованным данным Сил обороны Эстонии, на вооружении британского контингента будут танки Challenger 2, боевые машины Warrior, разведывательные беспилотники. Франция направит танки Leclerc и бронетранспортеры.

Личный состав международного батальона будет прибывать в Эстонию самолетами через авиабазу Эмари (Amari), а техника - по суше или по морю через порт Палдиски (Paldiski).

Войска прибывают в Эстонию на основании решений Варшавского саммита НАТО 2016 года, согласно которым батальонные боевые группы будут размещены в Латвии, Литве, Эстонии и Польше.

Всего в составе боевой батальонной группы будет около 1200 военнослужащих. Как ожидается, французы пробудут в Эстонии восемь месяцев, после чего их сменят датчане.

Возглавит международный батальон Великобритания. Батальон НАТО будет взаимодействовать с Первой пехотной бригадой Сил обороны Эстонии и разместится в военном городке в Тапа (Tapa).

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Тэги: ЭСТОНИЯ, НАТО, БАТАЛЬОН, ТЕХНИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]