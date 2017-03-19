Боевая техника для британцев из батальона НАТО прибудет в Эстонию на следующей неделе

В Эстонию в среду прибудет конвой с боевой техникой для британского контингента международного батальона НАТО, сообщила пресс-служба министерства обороны Эстонии.
Первый отряд личного состава вооруженных сил Соединенного королевства численностью 130 человек уже прибыл самолетом в минувшую пятницу. Прибытие первой группы военнослужащих из Франции в составе 50 человек ожидается в понедельник. Всего до середины апреля сюда должны прибыть около 800 солдат и офицеров Великобритании и около 300 из Франции.
Согласно ранее обнародованным данным Сил обороны Эстонии, на вооружении британского контингента будут танки Challenger 2, боевые машины Warrior, разведывательные беспилотники. Франция направит танки Leclerc и бронетранспортеры.
Личный состав международного батальона будет прибывать в Эстонию самолетами через авиабазу Эмари (Amari), а техника - по суше или по морю через порт Палдиски (Paldiski).
Войска прибывают в Эстонию на основании решений Варшавского саммита НАТО 2016 года, согласно которым батальонные боевые группы будут размещены в Латвии, Литве, Эстонии и Польше.
Всего в составе боевой батальонной группы будет около 1200 военнослужащих. Как ожидается, французы пробудут в Эстонии восемь месяцев, после чего их сменят датчане.
Возглавит международный батальон Великобритания. Батальон НАТО будет взаимодействовать с Первой пехотной бригадой Сил обороны Эстонии и разместится в военном городке в Тапа (Tapa).
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