Нетаньяху грозит досрочными выборами из-за споров о реформе в сфере медиа - газета

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил распустить парламент и провести в стране досрочные выборы из-за разногласий с министром финансов относительно реформы теле- и радиовещания, пишет в воскресенье газета "Гаарец".

"Не может быть такой ситуации, при которой "Ликуд" (партия, которую возглавляет Нетаньяху - ИФ) уважает все коалиционные соглашения, тогда как маленькие партии не выполняют своих обязательств по важным вопросам", - заявил Б.Нетаньяху в эфире израильской радиостанции.

По данным "Гаарец", накануне Б.Нетаньяху заявил своему кабинету, что досрочные выборы будут проведены, если не удастся достичь договоренности о закрытии Корпорации общественного вещания до 30 апреля - даты запланированного официального запуска.

Как отмечает "Гаарец", Б.Нетаньяху ранее заявлял, что реформа лишит рабочих мест сотни сотрудников ныне действующего Управления телерадиовещания. При этом израильский премьер отмечал, что бюджет нынешнего управления меньше ассигнований на новую вещательную структуру.

Полномочия действующего парламента Израиля истекут в 2019 году, если не будет решено о проведении досрочных выборов.