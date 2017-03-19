Нетаньяху грозит досрочными выборами из-за споров о реформе в сфере медиа - газета

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил распустить парламент и провести в стране досрочные выборы из-за разногласий с министром финансов относительно реформы теле- и радиовещания, пишет в воскресенье газета "Гаарец".
"Не может быть такой ситуации, при которой "Ликуд" (партия, которую возглавляет Нетаньяху - ИФ) уважает все коалиционные соглашения, тогда как маленькие партии не выполняют своих обязательств по важным вопросам", - заявил Б.Нетаньяху в эфире израильской радиостанции.
По данным "Гаарец", накануне Б.Нетаньяху заявил своему кабинету, что досрочные выборы будут проведены, если не удастся достичь договоренности о закрытии Корпорации общественного вещания до 30 апреля - даты запланированного официального запуска.
Как отмечает "Гаарец", Б.Нетаньяху ранее заявлял, что реформа лишит рабочих мест сотни сотрудников ныне действующего Управления телерадиовещания. При этом израильский премьер отмечал, что бюджет нынешнего управления меньше ассигнований на новую вещательную структуру.
Полномочия действующего парламента Израиля истекут в 2019 году, если не будет решено о проведении досрочных выборов.
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 136 раз - Минобороны
В Ереване проходит акция в память о скончавшемся активисте
Азербайджан никогда не действовал под диктовку внешних сил, заявляет Алиев
Нефть дешевеет в понедельник, Brent торгуется у $51,44 за баррель
Минсельхоз запустил в Баку «зеленый маркет»
СК PASHA Sigorta сохранила в январе-феврале 2017г лидерство в Азербайджане по премиям – MBNP
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека – МВД
Президент Алиев принял участие на торжествах по случаю Новруза
УМК получит из госбюджета Азербайджана 3 млн манатов на мероприятия в рамках Года Исламской солидарности
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Azersun Holding стал генеральным спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»