Запуски ракет КНДР угрожают России возможными непреднамеренными отклонениями от заданного курса - эксперт

Ракетно-космическая программа Северной Кореи представляет угрозу для соседних стран, в том числе России, из-за невысокого уровня ракетной техники, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

"Северная Корея располагает ракетами, но очень невысокого уровня. Из-за низкого уровня надежности запуски таких ракет представляют угрозу, в том числе и для нас, потому как нередки случаи их непреднамеренных отклонений от заданного курса, что может спровоцировать попадание таких ракет на нашу территорию", - сказал он.

При этом эксперт скептически отреагировал на заявление КНДР о проведенном испытании в стране нового ракетного двигателя.

"Скорее всего, ничего принципиально нового там изобретено быть не может. Это похоже на очередную модификацию на основе того двигателя, что у них был разработан ранее. Однако никто достоверно сказать, что конкретно там было, не может, из-за чрезмерно высокого уровня секретности. В любом случае речь идет о несопоставимо низком с другими странами уровне ракетной техники, потому как Северная Корея делает лишь первые шаги в направлении ее развития", - сказал И.Моисеев.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о проведенном успешном испытании в КНДР нового ракетного двигателя.