Запуски ракет КНДР угрожают России возможными непреднамеренными отклонениями от заданного курса - эксперт

Ракетно-космическая программа Северной Кореи представляет угрозу для соседних стран, в том числе России, из-за невысокого уровня ракетной техники, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
"Северная Корея располагает ракетами, но очень невысокого уровня. Из-за низкого уровня надежности запуски таких ракет представляют угрозу, в том числе и для нас, потому как нередки случаи их непреднамеренных отклонений от заданного курса, что может спровоцировать попадание таких ракет на нашу территорию", - сказал он.
При этом эксперт скептически отреагировал на заявление КНДР о проведенном испытании в стране нового ракетного двигателя.
"Скорее всего, ничего принципиально нового там изобретено быть не может. Это похоже на очередную модификацию на основе того двигателя, что у них был разработан ранее. Однако никто достоверно сказать, что конкретно там было, не может, из-за чрезмерно высокого уровня секретности. В любом случае речь идет о несопоставимо низком с другими странами уровне ракетной техники, потому как Северная Корея делает лишь первые шаги в направлении ее развития", - сказал И.Моисеев.
Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о проведенном успешном испытании в КНДР нового ракетного двигателя.
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 136 раз - Минобороны
В Ереване проходит акция в память о скончавшемся активисте
Азербайджан никогда не действовал под диктовку внешних сил, заявляет Алиев
Нефть дешевеет в понедельник, Brent торгуется у $51,44 за баррель
Минсельхоз запустил в Баку «зеленый маркет»
СК PASHA Sigorta сохранила в январе-феврале 2017г лидерство в Азербайджане по премиям – MBNP
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека – МВД
Президент Алиев принял участие на торжествах по случаю Новруза
УМК получит из госбюджета Азербайджана 3 млн манатов на мероприятия в рамках Года Исламской солидарности
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Azersun Holding стал генеральным спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»