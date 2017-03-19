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СНГ 19.03.2017 18:32

Запуски ракет КНДР угрожают России возможными непреднамеренными отклонениями от заданного курса - эксперт

Ракетно-космическая программа Северной Кореи представляет угрозу для соседних стран, в том числе России, из-за невысокого уровня ракетной техники, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

"Северная Корея располагает ракетами, но очень невысокого уровня. Из-за низкого уровня надежности запуски таких ракет представляют угрозу, в том числе и для нас, потому как нередки случаи их непреднамеренных отклонений от заданного курса, что может спровоцировать попадание таких ракет на нашу территорию", - сказал он.

При этом эксперт скептически отреагировал на заявление КНДР о проведенном испытании в стране нового ракетного двигателя.

"Скорее всего, ничего принципиально нового там изобретено быть не может. Это похоже на очередную модификацию на основе того двигателя, что у них был разработан ранее. Однако никто достоверно сказать, что конкретно там было, не может, из-за чрезмерно высокого уровня секретности. В любом случае речь идет о несопоставимо низком с другими странами уровне ракетной техники, потому как Северная Корея делает лишь первые шаги в направлении ее развития", - сказал И.Моисеев.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о проведенном успешном испытании в КНДР нового ракетного двигателя.

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Тэги: РОССИЯ, КНДР, УГРОЗА, ЭКСПЕРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]