В Израиле пригрозили уничтожить сирийские комплексы ПВО в случае атак на свои самолеты - СМИ

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил в воскресенье, что системы ПВО Сирии будут уничтожены, если откроют огонь по израильским самолетам.

"В следующий раз, когда сирийцы применят свои системы ПВО против наших самолетов, мы без малейших колебаний уничтожим их", - цитируют западные СМИ А.Либермана.

По сообщению пресс-службы армии обороны Израиля, в ночь на пятницу, 17 марта, самолеты израильских ВВС нанесли удары по нескольким целям на территории Сирии.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху позже заявил, что целью операции было уничтожение оружия, предназначавшегося для ливанской радикальной группировки "Хезболла", которую в Израиле считают террористической.

"Когда мы видим попытки передать "Хезболле" современные виды вооружения, когда у нас есть разведданные и когда мы технически можем это сделать, мы действуем, чтобы сорвать эти попытки", - сказал израильский премьер.

Сообщалось, что когда самолеты уже вернулись на территорию Израиля, по ним с территории Сирии были выпущены несколько ракет ПВО, одна из которых была перехвачена израильской системой ПВО "Стрела".

Местные СМИ отмечают, что этот было первое боевое применение этой системы.

Командования вооруженных сил Сирии заявило, что ракетой был сбит один из израильских самолетов.

Армия обороны Израиля опровергла эти утверждения, заявив, что все самолеты, которые участвовали в антитеррористической операции, благополучно вернулись на свои базы.

Израильская газета "Гаарец" писала, что в ночь на пятницу между Израилем и Дамаском произошел самый серьезный военный инцидент с начала вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году.