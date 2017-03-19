Глава Минобороны Германии отвергла обвинения Трампа в том, что Берлин задолжал США и НАТО

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен опровергла в воскресенье заявление президента США Дональда Трампа о том, что Берлин должен Вашингтону и НАТО немало денег в обмен на предоставленную военную защиту.

"У нас нет долгов перед НАТО", - говорится в заявлении главы германского Минобороны, выдержки из которого приводит европейская пресса.

"Расходы на оборону также включают миротворческие миссии ООН, миссии в Европе и вклад в нашу борьбу с терроризмом и группировкой ИГ (запрещена в РФ - ИФ)", - отмечается в документе.

Накануне Д.Трамп заявил: "...Тем не менее, Германия должна много денег НАТО и США. Нам должны больше платить за мощную и крайне дорогостоящую систему обороны, которые США предоставляют Германии".

В пятницу Ангела Меркель и Д.Трамп провели переговоры в Вашингтоне.