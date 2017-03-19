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Дальнее зарубежье 19.03.2017 21:04

Восстановление смертной казни в Турции закроет ей путь в Евросоюз - Юнкер

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер подтвердил, что восстановление смертной казни в Турции, о возможности рассмотрения которой после референдума 16 апреля заявила в субботу Анкара, воспрепятствует вступлению этой страны в Евросоюз.

"Если смертная казнь будет вновь введена в Турции, это повлечет за собой прекращение переговоров (о вступлении в ЕС - ИФ)", - заявил Ж.-К.Юнкер в интервью воскресному изданию германской Bild, которое процитировали многие европейские СМИ.

Глава Еврокомиссии говорил о "красной линии" для турецких властей.

В минувшую субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил в своем выступлении на митинге о том, что парламент может одобрить восстановление смертной казни после референдума о расширении его президентских полномочий. СМИ в Европе расценили это как прямой призыв к парламенту восстановить смертную казнь после голосования 16 апреля.

В то же время Ж.-К.Юнкер высказал свое несогласие с призывами уже сейчас прекратить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС. По его мнению, переговоры могут быть прекращены не по причине того, что этого захотят европейцы для самоуспокоения, а из-за нежелания Турции применять европейские стандарты.

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Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, КАЗНЬ, ЮНКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]