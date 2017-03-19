Для министерства обороны Афганистана подготовлены предложения по сервисному обслуживанию и ремонту российских вертолетов, в частности, ударных боевых Ми-24, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в холдинге "Вертолеты России".
"Холдинг "Вертолеты России" ведёт переговоры с министерством обороны Афганистана. На данном этапе рассматриваются различные варианты сотрудничества в сфере оказания ремонтных и сервисных услуг российской техники, эксплуатирующейся в Афганистане", - сообщили в пресс-службе "Вертолетов России".
"Холдингом подготовлено несколько предложений по ряду проектов, в том числе, и ремонту Ми-24", - заявили в холдинге.
Так по просьбе "Интерфакса" в "Вертолетах России" прокомментировали планы Афганистана создать на своей территории совместное с РФ предприятие по обслуживанию вертолетов. "В данный момент афганская сторона уже готова к созданию СП и ждёт, когда компания "Вертолеты России" представит свой бизнес-план", - сказал ранее в воскресенье "Интерфаксу" источник в афганском правительстве.
В прошлую пятницу Москву посетила делегация из Кабула во главе с советником президента по национальной безопасности Ханифом Атмаром. Он встретился, в частности, с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым.
Х.Атмар заявил в интервью "Интерфаксу", что на переговорах в Москве обсуждался не только вопрос о поставках вертолетной техники, но и о ее ремонте и обслуживанию. "Были достигнуты договорённости по ряду вопросов военно-технического сотрудничества", - сообщил Х.Атмар.
Он сказал, что Кабул рассчитывает на поставки для своей армии и российских, и американских вертолетов, вопрос об отказе от одних в пользу других не стоит.
Ранее глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел сообщил, что США рассматривают возможность замены в Афганистане российских вертолетов Ми-17 на американские.
"Перевод с российских вертолетов на американские даст афганским силам более эффективный воздушный флот, способный взаимодействовать с американскими силами. Это улучшит способность афганцев действовать независимо от сил коалиции", - сказал он.
Как сообщалось, с 2011 по 2013 годы Россия поставляла вертолеты Ми-17В-5 Афганистану по контрактам с Пентагоном. В 2013 году "Рособоронэкспорт" и правительство США в кратчайшие сроки согласовали и подписали новое крупное соглашение на поставку в 2014 году дополнительной партии из 30 вертолетов. По неофициальным данным, этот контракт оценивался в $554 млн. "Рособоронэкспорт" завершил поставки партии 29 октября 2014 года, однако еще в начале 2014 года США отказались от дальнейших закупок. Также в 2014 году прекратилась подготовка афганских техников для обслуживания российских вертолетов и поставка запчастей к ним.
АО "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") - один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга - Минобороны, МВД, МЧС России, другие госзаказчики, крупные российские и иностранные компании.
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