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Дальнее зарубежье 20.03.2017 09:00

Южная Корея пожаловалась в ВТО на действия Китая в отношении южнокорейского бизнеса

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи направило в адрес ВТО жалобу на дискриминационные действия Китая в отношении южнокорейских компаний, сообщил глава ведомства Чу Хе Хван.

"Мы поставили ВТО в известность о том, что Китай, возможно, нарушает некоторые торговые соглашения", - заявил министр, отвечая на вопросы, касающиеся реакции Пекина на размещение на территории Южной Кореи американских систем ПРО THAAD.

Он отметил, что жалоба в ВТО была направлена на минувшей неделе после того, как Китай ввел ограничения для южнокорейских компаний, работающих в сферах туризма и распределения.

Размещение THAAD уже начато в Южной Корее под предлогом обеспечения безопасности в условиях растущей перед ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР. Пекин изначально выступал против этого шага, указывая, что появление THAAD в Южной Корее нарушает баланс стратегических сил в регионе.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ВТО, КИТАЙ, ЖАЛОБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]