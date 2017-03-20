Южная Корея пожаловалась в ВТО на действия Китая в отношении южнокорейского бизнеса

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи направило в адрес ВТО жалобу на дискриминационные действия Китая в отношении южнокорейских компаний, сообщил глава ведомства Чу Хе Хван.

"Мы поставили ВТО в известность о том, что Китай, возможно, нарушает некоторые торговые соглашения", - заявил министр, отвечая на вопросы, касающиеся реакции Пекина на размещение на территории Южной Кореи американских систем ПРО THAAD.

Он отметил, что жалоба в ВТО была направлена на минувшей неделе после того, как Китай ввел ограничения для южнокорейских компаний, работающих в сферах туризма и распределения.

Размещение THAAD уже начато в Южной Корее под предлогом обеспечения безопасности в условиях растущей перед ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР. Пекин изначально выступал против этого шага, указывая, что появление THAAD в Южной Корее нарушает баланс стратегических сил в регионе.