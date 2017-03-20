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Дальнее зарубежье 20.03.2017 09:17

Стартует первый раунд слушаний конгресса США о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы

Слушания о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США, как ожидается, пройдут в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США в понедельник.

Ранее глава комитета Девин Нуньес сообщил журналистам, что свое участие в слушаниях подтвердили глава Агентства по национальной безопасности (АНБ) Майкл Роджерс и директор ФБР Джеймс Коми.

В понедельник состоится лишь первый раунд слушаний. Ожидается, что они будут продолжены 28 марта и планируется, что на вопросы конгрессменов ответят бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, бывший глава национальной разведки Джеймс Клэппер и бывшая глава Минюста США Салли Йейтс.

Как ожидается, в ходе слушаний в понедельник может быть поднят вопрос и о предполагаемой прослушке администрацией бывшего президента США Барака Обамы небоскреба "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке, где тогда располагался избирательный штаб нынешнего президента США Дональда Трампа. О своем намерении задать вопрос о прослушке главе ФБР в хое слушаний ранее заявил конгрессмен-демократ Адам Шифф. Д.Трамп выступил с подобными обвинениями ранее в марте в твоем "Твиттере", однако представители комитетов по разведке Палаты представителей и Сената США заявили, что подтверждением этой информации не располагают.

Между тем, в Кремле назвали предстоящие слушания в "заезженной пластинкой" и заявили, что не намерены отслеживать эти дебаты.

"У нас очень много забот в Кремле, и за этими дебатами мы не следим. Никаких новых формулировок мы оттуда не слышим, и вряд ли услышим. Заезженная пластинка с футуристическими песнями", - сказал на прошлой неделе журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Конгресс США объявил о расследовании предполагаемого российского вмешательства в выборы президента США вскоре после того, как 6 января ведущий спецслужбы США - ЦРУ, АНБ и ФБР - опубликовали доклад, в котором говорилось, что руководство России с помощью хакерских атак пыталось дискредитировать кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон и создать условия, благоприятные для победы на выборах Д.Трампа.

"По нашей оценке, (президент РФ Владимир) Путин и российское правительство стремились помочь избранному президенту (Дональду) Трампу повысить шансы на выборах, когда это возможно, дискредитируя госсекретаря США Хиллари Клинтон, сделав достоянием публики ее неприязнь к нему", - говорится в распространенной ранее несекретной версии доклада.

При этом сделана оговорка, что ЦРУ и ФБР имеют высокую уверенность в этом, в то время как Агентство по национальной безопасности - "умеренную уверенность".

"Российскими целями был подрыв общественного доверия в демократический процесс США, принизить Госсекретаря Х.Клинтон и нанести ущерб ее позициями на выборах и потенциальному президентству", - утверждается в докладе.

"Когда Москве стало ясно, что госсекретарь Клинтон стала претендовать на победу на выборах, российская кампания по оказанию влияния на выборы сфокусировалась на подрыве ее предполагаемого президентства", - утверждается в документе.

Российская сторона подобные обвинения решительно отвергла.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, СЛУШАНИЯ, НАЧАЛО


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