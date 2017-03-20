Навального облили зеленкой в Барнауле, куда он приехал на открытие штаба

Представители штаба Алексея Навального обратились в полицию после того, как оппозиционера облили зеленкой в Барнауле (Алтайский край), где он в понедельник открывает штаб, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь".

"Сегодня, когда Алексей Навальный шел на встречу с журналистами в Барнауле, у входа в здание к нему подбежал мужчина и выплеснул на него зеленку из спринцовки. После этого он скрылся во дворах. Мы уже обратились в полицию в связи с данным инцидентом", - рассказала агентству представитель штаба в Барнауле Ольга Фотиева на месте происшествия.

А.Навальный на встрече с журналистами сообщил, что штаб в Барнауле будет открыт в 14:00 по местному времени. Также в понедельник в 19:00 будет открыт штаб в Бийске.

На встрече с прессой оппозиционер, на лице которого были видны следы зеленки, пожаловался, что ему "жжет глаза".