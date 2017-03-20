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Дальнее зарубежье 20.03.2017 11:13

КНДР удалось добиться прогресса в работе над ракетной программой, заявляют в Сеуле

Испытания нового ракетного двигателя, проведенные накануне КНДР, указывает на существенный прогресс ракетной программы Пхеньяна, заявил в понедельник представитель Минобороны Южной Кореи.

"Последние испытания говорят о существенном прогрессе в функциональности двигателя", - цитируют западные СМИ представителя южнокорейского военного ведомства.

При этом он отметил, что требуется провести "более тщательный анализ, чтобы определить точную тяговую силу и возможности" нового двигателя.

Накануне государственные СМИ КНДР сообщили о проведенном успешном испытании в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) нового ракетного двигателя.

"Разработка и завершение работы над надежным ракетным двигателем нового типа позволит объединить научные и технологические открытия для создания средства доставки спутников мирового уровня в целях освоения космического пространства", - цитирует ЦТАК заявление лидера КНДР Ким Чен Ына, присутствовавшего на испытаниях.

Как отмечают наблюдатели, сообщение об испытании двигателя совпали по времени с визитом госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Пекин после его посещения Японии и Южной Кореи.

Глава американской дипломатии заявил, что Вашингтон считает провалившимися 20-летние усилия по денуклеаризации Северной Кореи, и США намерены предпринять более действенные меры в этом направлении.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, РАКЕТЫ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]