КНДР удалось добиться прогресса в работе над ракетной программой, заявляют в Сеуле

Испытания нового ракетного двигателя, проведенные накануне КНДР, указывает на существенный прогресс ракетной программы Пхеньяна, заявил в понедельник представитель Минобороны Южной Кореи.

"Последние испытания говорят о существенном прогрессе в функциональности двигателя", - цитируют западные СМИ представителя южнокорейского военного ведомства.

При этом он отметил, что требуется провести "более тщательный анализ, чтобы определить точную тяговую силу и возможности" нового двигателя.

Накануне государственные СМИ КНДР сообщили о проведенном успешном испытании в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) нового ракетного двигателя.

"Разработка и завершение работы над надежным ракетным двигателем нового типа позволит объединить научные и технологические открытия для создания средства доставки спутников мирового уровня в целях освоения космического пространства", - цитирует ЦТАК заявление лидера КНДР Ким Чен Ына, присутствовавшего на испытаниях.

Как отмечают наблюдатели, сообщение об испытании двигателя совпали по времени с визитом госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Пекин после его посещения Японии и Южной Кореи.

Глава американской дипломатии заявил, что Вашингтон считает провалившимися 20-летние усилия по денуклеаризации Северной Кореи, и США намерены предпринять более действенные меры в этом направлении.