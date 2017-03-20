КНДР удалось добиться прогресса в работе над ракетной программой, заявляют в Сеуле

Испытания нового ракетного двигателя, проведенные накануне КНДР, указывает на существенный прогресс ракетной программы Пхеньяна, заявил в понедельник представитель Минобороны Южной Кореи.
"Последние испытания говорят о существенном прогрессе в функциональности двигателя", - цитируют западные СМИ представителя южнокорейского военного ведомства.
При этом он отметил, что требуется провести "более тщательный анализ, чтобы определить точную тяговую силу и возможности" нового двигателя.
Накануне государственные СМИ КНДР сообщили о проведенном успешном испытании в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) нового ракетного двигателя.
"Разработка и завершение работы над надежным ракетным двигателем нового типа позволит объединить научные и технологические открытия для создания средства доставки спутников мирового уровня в целях освоения космического пространства", - цитирует ЦТАК заявление лидера КНДР Ким Чен Ына, присутствовавшего на испытаниях.
Как отмечают наблюдатели, сообщение об испытании двигателя совпали по времени с визитом госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Пекин после его посещения Японии и Южной Кореи.
Глава американской дипломатии заявил, что Вашингтон считает провалившимися 20-летние усилия по денуклеаризации Северной Кореи, и США намерены предпринять более действенные меры в этом направлении.
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