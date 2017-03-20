В МИД РФ подтверждают вызов посла Израиля в пятницу в связи с ударом израильских ВВС в районе сирийской Пальмиры

Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов подтвердил, что посол Израиля в Москве Гари Корен был вызван в российский МИД для обсуждения инцидента с ударом израильских ВВС по целям близ сирийского города Пальмира.

"Да, его спрашивали об этом", - сказал М.Богданов, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, действительно ли глава израильской дипмиссии был вызван в МИД РФ в пятницу в связи с данным инцидентом.

Ранее о вызове посла Израиля в МИД РФ в связи с авианалетом израильских ВВС, осуществленным в ночь на 17 марта, сообщила газета "Джерузалем пост".

По утверждениям израильских СМИ, израильские самолеты нанесли удары близ расположения российских военных.

МИД Израиля подтвердил факт встречи Г.Корена в российском внешнеполитическом ведомстве, но отказался сообщить подробности беседы, отмечает "Джерузалем пост".

Между тем в посольстве Израиля в России в минувшее воскресенье не стали комментировать сообщения о вызове посла Г.Корена в МИД РФ для дачи разъяснений в связи с авиаударами израильских ВВС по целям близ сирийского города Пальмира.

"Я не буду комментировать эти сообщения. Подробная информация о встрече посла с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства", - заявил "Интерфаксу" советник посольства Израиля по связям с прессой Алекс Кагальский.

МИД РФ сообщил в минувшую пятницу, что ситуацию в Сирии обсудил в тот же день на встрече с Г.Кореном замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

"Основное внимание в ходе беседы было уделено последним событиям в Сирии и вокруг нее", - говорилось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечалось, что эта встреча состоялась по инициативе российской стороны.

"Джерузалем пост" напоминает, что между РФ и Израилем создан механизм, позволяющий избегать инцидентов между военными двух стран в Сирии.