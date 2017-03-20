В МИД РФ подтверждают вызов посла Израиля в пятницу в связи с ударом израильских ВВС в районе сирийской Пальмиры

Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов подтвердил, что посол Израиля в Москве Гари Корен был вызван в российский МИД для обсуждения инцидента с ударом израильских ВВС по целям близ сирийского города Пальмира.
"Да, его спрашивали об этом", - сказал М.Богданов, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, действительно ли глава израильской дипмиссии был вызван в МИД РФ в пятницу в связи с данным инцидентом.
Ранее о вызове посла Израиля в МИД РФ в связи с авианалетом израильских ВВС, осуществленным в ночь на 17 марта, сообщила газета "Джерузалем пост".
По утверждениям израильских СМИ, израильские самолеты нанесли удары близ расположения российских военных.
МИД Израиля подтвердил факт встречи Г.Корена в российском внешнеполитическом ведомстве, но отказался сообщить подробности беседы, отмечает "Джерузалем пост".
Между тем в посольстве Израиля в России в минувшее воскресенье не стали комментировать сообщения о вызове посла Г.Корена в МИД РФ для дачи разъяснений в связи с авиаударами израильских ВВС по целям близ сирийского города Пальмира.
"Я не буду комментировать эти сообщения. Подробная информация о встрече посла с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства", - заявил "Интерфаксу" советник посольства Израиля по связям с прессой Алекс Кагальский.
МИД РФ сообщил в минувшую пятницу, что ситуацию в Сирии обсудил в тот же день на встрече с Г.Кореном замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
"Основное внимание в ходе беседы было уделено последним событиям в Сирии и вокруг нее", - говорилось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Отмечалось, что эта встреча состоялась по инициативе российской стороны.
"Джерузалем пост" напоминает, что между РФ и Израилем создан механизм, позволяющий избегать инцидентов между военными двух стран в Сирии.
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов 143 раза
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 136 раз - Минобороны
Доллар слабо дешевеет к евро и иене в понедельник
Нефть дешевеет в понедельник, Brent торгуется у $51,44 за баррель
Более полукилограмма героина изъяла полиция у наркоторговцев в Азербайджане
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 2 человека, еще 7 пострадали – МВД
На Каспии найдено тело, возможно, еще одного из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Azersun Holding стал генеральным спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»