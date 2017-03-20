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СНГ 20.03.2017 11:56

Президент Узбекистана: ситуация в Афганистане является вызовом для Центральной Азии

Узбекистан и Казахстан заинтересованы в быстрейшем урегулировании афганской проблемы, считает президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"Когда мы говорим о региональной политике нашей страны и об интенсификации отношений с соседями, имеется в виду и Афганистан, который имеет общую границу с Узбекистаном. Мы все понимаем, что ситуация в Афганистане несет в себе определенные вызовы для Центральной Азии. Поэтому, естественно, что Узбекистан и Казахстан заинтересованы в быстрейшем урегулировании афганской проблемы", - сказал Ш. Мирзиёев в интервью госагентству "Казинформ".

"Переход Афганистана на мирные рельсы во многом зависит от экономического развития, в котором могут и должны принять участие страны нашего региона", - отметил глава Узбекистана.

По его мнению, "огромную роль могут сыграть совместные инфраструктурные проекты в Афганистане, в том числе по развитию трансафганского транспортного коридора, который будет иметь позитивное значение и для выхода стран региона к портам стран Южной Азии, Персидского залива и Ближнего Востока".

"Я думаю, что региональное взаимодействие в осуществлении совместных проектов в Афганистане в таких сферах, как развитие энергетического сектора и транспортных коммуникаций, с учетом опыта наших специалистов, может сыграть огромную роль в укреплении мирного процесса в этой стране", - считает Ш.Мирзиеёв.

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Тэги: КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, БЕЗОПАНОСТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]