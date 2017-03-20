Япония и Германия должны возглавить борьбу за свободу торговли в мире - Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в воскресенье призвал Германию и Японию к совместной работе над продвижением свободы торговли по всему миру, пишет The Wall Street Journal.

"У Германии и Японии есть один объединяющий момент: обе наши страны достигли таких успехов благодаря преимуществам торговли и инвестиций, - заявил С.Абэ на открытии международной ярмарки CeBIT в Ганновере. - Япония, которая росла благодаря свободной торговле и инвестициям, хочет быть защитницей открытых систем вместе с Германией".

В своем выступлении он описал Европу и Японию как "стороны, которые ценят права человека и защищают демократические правила".

На прошлой неделе лидеры ФРГ и Японии встречались с представителями новой администрации США: канцлер Германии Ангела Меркель посетила президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, а С.Абэ провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, который совершает первое официальное турне по странам Азии.

В воскресных выступлениях А.Меркель и С.Абэ имя Д.Трампа так и не прозвучало, однако множественные упоминания об угрозе протекционизма явственно напоминали о его влиянии, отмечает WSJ.

"Во время, когда мы вынуждены бороться со многими людьми за свободу торговли, открытые границы, демократические ценности, хорошим знаком является то, что Германии и Японии не нужно бороться друг с другом", - порадовалась А.Меркель.

Между тем на встрече финансовой G20 в Баден-Бадене 17-18 марта тема свободной торговли была одним из камней преткновения. В итоге главы центробанков и министры финансов "двадцатки" не стали включать в коммюнике обязательство противодействовать всем формам протекционизма.

Министр финансов США Стивен Мнучин после саммита заявил, что этот вопрос был не столь актуален.