Россия ждет, что США сыграет конструктивную роль в урегулировании ситуации в Сирии - МИД РФ

В Москве рассчитывают на конструктивную роль США в сирийском урегулировании, заявил Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Разумеется", - сказал М.Богжанов, отвечая на вопрос о том, рассчитывают ли в Москве на более конструктивную роль США по Сирии.
"У нас были неплохие традиции сопредседательства: Сергей Викторович Лавров и Джон Керри выполняли неплохую роль сопредседателей во всех заседаниях: и Международной группы содействия Сирии, и во встречах в Венском и Лозаннском формате. Такая практика была и нам представляется, что хорошо бы ее не только продолжить, но и укреплять", - добавил он.
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