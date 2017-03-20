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СНГ 20.03.2017 12:29

Россия ждет, что США сыграет конструктивную роль в урегулировании ситуации в Сирии - МИД РФ

В Москве рассчитывают на конструктивную роль США в сирийском урегулировании, заявил Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Разумеется", - сказал М.Богжанов, отвечая на вопрос о том, рассчитывают ли в Москве на более конструктивную роль США по Сирии.

"У нас были неплохие традиции сопредседательства: Сергей Викторович Лавров и Джон Керри выполняли неплохую роль сопредседателей во всех заседаниях: и Международной группы содействия Сирии, и во встречах в Венском и Лозаннском формате. Такая практика была и нам представляется, что хорошо бы ее не только продолжить, но и укреплять", - добавил он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]