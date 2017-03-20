На Каспии найдено тело, возможно, еще одного из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников

Штаб поисково-спасательных работ, занимающийся поиском азербайджанских нефтяников, пропавших без вести в море 15 декабря 2016 года, в море обнаружил тело неизвестного лица, отмечается в сообщении штаба.
«В настоящее время устанавливается принадлежность тела, обнаруженного в результате поисковых работ, одному из нефтяников, пропавших в море в декабре 2016 года из-за обрушения части эстакады на Пункте сбора нефти №3 месторождения Сангачалы - Хара-Зиря – Дуванный», - отмечается в информации.
После подтверждения личности обнаруженного лица будет предоставлена подробная информация.
Как сообщалось ранее, 10 нефтяников без вести пропали в результате обрушения в море 15 декабря 2016 года части эстакады длиной 150 метров на пункте сбора нефти на месторождении Сангачалы - Хара-Зиря - Дуванный. Тело одного из нефтяников было найдено в тот же день, тела еще двоих - в феврале 2017 года, еще троих – в марте.
В настоящее время без вести пропавшими числятся четыре человека.
Р.Бабаев
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