Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 2 человека, еще 7 пострадали – МВД

Два человека погибли в результате произошедших в выходные дни на территории Азербайджана четырех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

Еще семь человек пострадали в результате ДТП.

В субботу и воскресенье на территории республики было зафиксировано 191 преступление, 69 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали в выходные дни 124 человека.

Зафиксировано 11 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Р.Бабаев