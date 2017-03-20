Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7202 EUR   1.8529 RUR   0.0298 GBR   2.1255 TRY   0.4748

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.75 Brent   51.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 11° 22 Мар 12° 23 Мар 12°

Дальнее зарубежье 20.03.2017 12:50

Иракские правительственные силы возобновили наступление на западный Мосул

Руководство иракской федеральной полиции заявило о возобновлении операции по освобождению западного Мосула от террористов группировки "Исламское государство", сообщают в понедельник иракские СМИ.

В частности, одной из задач новой фазы наступления является освобождения мечети аль-Нури, которая считается стратегически важным объектом. Именно в этой мечети в 2014 году террористы провозгласили создание так называемого "Исламского государства".

По их информации, в ходе возобновившегося наступления иракские силы ликвидировали 36 боевиков ИГ и уничтожили 13 заминированных автомобилей.

Ранее сообщалось, что потеря Мосула, который де-факто является столицей группировки, с тех пор как в 2014 году с минарета мечети города лидер ИГ Абу-Бакр аль-Багдади провозгласил себя главой халифата, будет серьезным ударом по террористам.

На прошлой неделе премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что операция по освобождению старой части Мосула вступает в завершающую стадию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАК, АРМИЯ, МОСУЛ, НАСТУПЛЕНИЕ


Похожие новости


Иракская армия ведет масштабное наступление на ИГ в провинции Анбар Иракская армия пытается вытеснить мятежников из города Тикрит Армия Ирака приведена в состояние повышенной боеготовности в связи с событиями в Сирии - премьер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]