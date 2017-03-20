Иракские правительственные силы возобновили наступление на западный Мосул

Руководство иракской федеральной полиции заявило о возобновлении операции по освобождению западного Мосула от террористов группировки "Исламское государство", сообщают в понедельник иракские СМИ.

В частности, одной из задач новой фазы наступления является освобождения мечети аль-Нури, которая считается стратегически важным объектом. Именно в этой мечети в 2014 году террористы провозгласили создание так называемого "Исламского государства".

По их информации, в ходе возобновившегося наступления иракские силы ликвидировали 36 боевиков ИГ и уничтожили 13 заминированных автомобилей.

Ранее сообщалось, что потеря Мосула, который де-факто является столицей группировки, с тех пор как в 2014 году с минарета мечети города лидер ИГ Абу-Бакр аль-Багдади провозгласил себя главой халифата, будет серьезным ударом по террористам.

На прошлой неделе премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что операция по освобождению старой части Мосула вступает в завершающую стадию.