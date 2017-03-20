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СНГ 20.03.2017 13:12

В Оренбурге изымают из продажи черную жвачку с призывами к самоубийству

Сотрудники правоохранительных органов Оренбурга изымают из торговых точек жевательную резинку, на этикетках которой содержатся призывы к суициду, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в понедельник.

В рейдах по торговым точкам Оренбурга для изъятия из продажи "товаров (жевательных резинок), пропагандирующих участие в группах, призывающих несовершеннолетних к членовредительству и самоубийствам", задействованы надзорные, силовые органы и волонтеры области, говорится в сообщении.

"Сейчас проведены начальные мероприятия: в магазинах изъято свыше 80 образцов жвачек. Предстоит дать процессуальную оценку деятельности распространителей таких товаров. Решения о мере наказания в отношении производителей товара и продавцов будут приняты позднее. Параллельно с этим правоохранители блокируют аналогичные запрещенные материалы в сети Интернет", - сказали агентству "Интерфакс-Поволжье" в облпрокуратуре.

Изображения этикетки подобной жвачки в настоящее время не трудно найти в Интернете. На обратной стороне упаковки производитель предлагает игру "правда или действие", в которой призывает, в частности, сделать селфи в экстремальных условиях и тем самым "бросить вызов друзьям" в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что жевательную резинку "Five. Правда или действие" изымают из продажи в Сахалинской области. Под упаковкой жвачки мрачного черного цвета находятся задания сомнительного содержания, которые "могут привести к опасному поведению детей и подростков", сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"В частности, в них содержатся задания: улыбнуться незнакомцу, забраться на самую высокую точку в общественном месте и сделать селфи. Детям и подросткам, а именно они являются основными потребителями жевательной резинки, также предлагается задуматься о том, что нужно обязательно сделать перед смертью", - отмечается в сообщении.

"По имеющимся сведениям, производитель резинки - компания Wrigley, входящая в Mars Inc., - уже изымает из продажи партию своей продукции с неоднозначной промоакцией", - сообщает пресс-служба.

По данным областного министерства торговли и продовольствия, в Сахалинскую область поступило 92 ящика жевательной резинки "Five. Правда или действие" или почти 16,6 тыс. пачек. Организован возврат товара. В настоящее время на опечатанном складе официального дистрибьютора в Сахалинской области под замком находятся почти 15,4 тыс. пачек резинки.

Граждан, увидевших в открытой продаже жевательную резинку "Five. Правда или действие", просят сообщать в полицию.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОРЕНБУРГ, ЖВАЧКА, ИЗЪЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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