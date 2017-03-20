В Оренбурге изымают из продажи черную жвачку с призывами к самоубийству

Сотрудники правоохранительных органов Оренбурга изымают из торговых точек жевательную резинку, на этикетках которой содержатся призывы к суициду, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в понедельник.

В рейдах по торговым точкам Оренбурга для изъятия из продажи "товаров (жевательных резинок), пропагандирующих участие в группах, призывающих несовершеннолетних к членовредительству и самоубийствам", задействованы надзорные, силовые органы и волонтеры области, говорится в сообщении.

"Сейчас проведены начальные мероприятия: в магазинах изъято свыше 80 образцов жвачек. Предстоит дать процессуальную оценку деятельности распространителей таких товаров. Решения о мере наказания в отношении производителей товара и продавцов будут приняты позднее. Параллельно с этим правоохранители блокируют аналогичные запрещенные материалы в сети Интернет", - сказали агентству "Интерфакс-Поволжье" в облпрокуратуре.

Изображения этикетки подобной жвачки в настоящее время не трудно найти в Интернете. На обратной стороне упаковки производитель предлагает игру "правда или действие", в которой призывает, в частности, сделать селфи в экстремальных условиях и тем самым "бросить вызов друзьям" в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что жевательную резинку "Five. Правда или действие" изымают из продажи в Сахалинской области. Под упаковкой жвачки мрачного черного цвета находятся задания сомнительного содержания, которые "могут привести к опасному поведению детей и подростков", сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"В частности, в них содержатся задания: улыбнуться незнакомцу, забраться на самую высокую точку в общественном месте и сделать селфи. Детям и подросткам, а именно они являются основными потребителями жевательной резинки, также предлагается задуматься о том, что нужно обязательно сделать перед смертью", - отмечается в сообщении.

"По имеющимся сведениям, производитель резинки - компания Wrigley, входящая в Mars Inc., - уже изымает из продажи партию своей продукции с неоднозначной промоакцией", - сообщает пресс-служба.

По данным областного министерства торговли и продовольствия, в Сахалинскую область поступило 92 ящика жевательной резинки "Five. Правда или действие" или почти 16,6 тыс. пачек. Организован возврат товара. В настоящее время на опечатанном складе официального дистрибьютора в Сахалинской области под замком находятся почти 15,4 тыс. пачек резинки.

Граждан, увидевших в открытой продаже жевательную резинку "Five. Правда или действие", просят сообщать в полицию.