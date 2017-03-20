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Дальнее зарубежье 20.03.2017 13:34

Уровень одобрения премьера Абэ в Японии резко упал до 56% - опрос

Уровень одобрения премьер-министра Японии Синдзо Абэ подданными этой страны упал на десять процентных пунктов - до 56%, свидетельствуют данные опроса газеты "Иомиури симбун", опубликованные в понедельник.

Газета отмечает, что, несмотря на то, что формально уровень одобрения действий премьер является достаточно высоким, падение на десять процентных пунктов за месяц стало самым резким для С.Абэ с 2012 года.

Падение доверия к С.Абэ издание связывает с разразившимся недавно политическим скандалом вокруг продажи земельного участка для строительства частной детской школы. Организация с националистическим уклоном "Моритомо гакуэн" собиралась открыть образовательное учреждение, почетным директором которой должна была стать супруга японского премьера Акиэ Абэ, в городе Тоёнака (префектуре Осака).

Земельный участок под школу организации удалось приобрести всего за 14% от ее реальной стоимости. И сам премьер, и его супруга отрицают информацию о том, что они делали пожертвования для строительства этой школы.

В опросе, проведенном газетой 18-19 марта, приняли участие более 1 тыс. человек.

С.Абэ вступил в полномочия премьер-министра Японии в декабре 2012 года. Он также занимал эту должность ранее в 2006-2007 годах. Премьер-министр в Японии назначается императором этой страны, но до этого его кандидатуру должны поддержать две палаты парламента.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, РЕЙТИНГ, ПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]