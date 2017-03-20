Во Франции состоятся дебаты основных претендентов на пост президента страны

Пять основных кандидатов в президенты Франции в понедельник примут участие в теледебатах в преддверии первого тура выборов главы государства.

Трансляцию дебатов, которые начнутся в 21:00 по местному времени (23:00 мск), будет вести французский телеканал TF1.

Вечером в понедельник в телестудии с 420 зрителями соберутся фавориты президентской гонки - Франсуа Фийон (партия "Республиканцы"), Бенуа Амон (Социалистическая партия), Марин Ле Пен (партия "Национальный фронт"), Эмманюэль Макрон (движение "Вперед") и Жан-Люк Меланшон (движение "Непокоренная Франция").

Как ожидается, кандидатам будет предложено высказаться по трем ключевым темам: "Общество", "Экономика" и "Международная политика".

Французские СМИ отмечают, что подобные теледебаты станут первыми в истории страны, так как никогда ранее они не проводились перед первым туром президентских выборов среди основных претендентов на победу.

Однако выбранный формат дебатов вызвал волну недовольства среди остальных шести кандидатов в президенты Франции, которым организаторы не предоставили возможность принять участие в эфире.

Согласно последним опросам, основная борьба за победу в первом туре выборов главы государства может развернуться между М.Ле Пен, Э.Макроном и Ф.Фийоном.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля, второй - на 7 мая.