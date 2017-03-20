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Дальнее зарубежье 20.03.2017 14:00

Во Франции состоятся дебаты основных претендентов на пост президента страны

Пять основных кандидатов в президенты Франции в понедельник примут участие в теледебатах в преддверии первого тура выборов главы государства.

Трансляцию дебатов, которые начнутся в 21:00 по местному времени (23:00 мск), будет вести французский телеканал TF1.

Вечером в понедельник в телестудии с 420 зрителями соберутся фавориты президентской гонки - Франсуа Фийон (партия "Республиканцы"), Бенуа Амон (Социалистическая партия), Марин Ле Пен (партия "Национальный фронт"), Эмманюэль Макрон (движение "Вперед") и Жан-Люк Меланшон (движение "Непокоренная Франция").

Как ожидается, кандидатам будет предложено высказаться по трем ключевым темам: "Общество", "Экономика" и "Международная политика".

Французские СМИ отмечают, что подобные теледебаты станут первыми в истории страны, так как никогда ранее они не проводились перед первым туром президентских выборов среди основных претендентов на победу.

Однако выбранный формат дебатов вызвал волну недовольства среди остальных шести кандидатов в президенты Франции, которым организаторы не предоставили возможность принять участие в эфире.

Согласно последним опросам, основная борьба за победу в первом туре выборов главы государства может развернуться между М.Ле Пен, Э.Макроном и Ф.Фийоном.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля, второй - на 7 мая.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЫБОРЫ, ДЕБАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]