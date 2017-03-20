Иранский лидер нанесет визит в Таджикистан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил своего иранского коллегу Хасана Рухани посетить республику в ближайшее время.
Как сообщает управление информации МИД Таджикистана, официальное послание Э.Рахмона президенту Ирана передал в Тегеране министр иностранных дел республики Сироджидин Аслов.
"В данном послании президент Республики Таджикистан, с учетом готовности таджикской стороны к углублению и укреплению отношений дружбы и сотрудничества с Исламской Республикой Иран, пригласил президента дружественной страны посетить Республику Таджикистан с официальным визитом в ближайшее время. Данное приглашение было принято с благодарностью", - говорится в сообщении.
В ходе беседы было отмечено, что Тегеран, являясь одним из важнейших экономических и торговых партнеров Душанбе, реализует в Таджикистане важнейшие инфраструктурные проекты. Стороны отметили значимость развития сотрудничества в культурной и научно-образовательной областях, которое является естественным процессом для двух стран с общим языком и культурой.
"Поздравив друг друга с наступающим праздником Навруз, собеседники подтвердили готовность развивать двусторонние дружественные и братские отношения во благо народов двух стран", - говорится в сообщении МИД.
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов 143 раза
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 136 раз - Минобороны
Доллар слабо дешевеет к евро и иене в понедельник
Нефть дешевеет в понедельник, Brent торгуется у $51,44 за баррель
Более полукилограмма героина изъяла полиция у наркоторговцев в Азербайджане
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 2 человека, еще 7 пострадали – МВД
На Каспии найдено тело, возможно, еще одного из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Azersun Holding стал генеральным спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»