Иранский лидер нанесет визит в Таджикистан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил своего иранского коллегу Хасана Рухани посетить республику в ближайшее время.

Как сообщает управление информации МИД Таджикистана, официальное послание Э.Рахмона президенту Ирана передал в Тегеране министр иностранных дел республики Сироджидин Аслов.

"В данном послании президент Республики Таджикистан, с учетом готовности таджикской стороны к углублению и укреплению отношений дружбы и сотрудничества с Исламской Республикой Иран, пригласил президента дружественной страны посетить Республику Таджикистан с официальным визитом в ближайшее время. Данное приглашение было принято с благодарностью", - говорится в сообщении.

В ходе беседы было отмечено, что Тегеран, являясь одним из важнейших экономических и торговых партнеров Душанбе, реализует в Таджикистане важнейшие инфраструктурные проекты. Стороны отметили значимость развития сотрудничества в культурной и научно-образовательной областях, которое является естественным процессом для двух стран с общим языком и культурой.

"Поздравив друг друга с наступающим праздником Навруз, собеседники подтвердили готовность развивать двусторонние дружественные и братские отношения во благо народов двух стран", - говорится в сообщении МИД.