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Регион 20.03.2017 14:19

Иранский лидер нанесет визит в Таджикистан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил своего иранского коллегу Хасана Рухани посетить республику в ближайшее время.

Как сообщает управление информации МИД Таджикистана, официальное послание Э.Рахмона президенту Ирана передал в Тегеране министр иностранных дел республики Сироджидин Аслов.

"В данном послании президент Республики Таджикистан, с учетом готовности таджикской стороны к углублению и укреплению отношений дружбы и сотрудничества с Исламской Республикой Иран, пригласил президента дружественной страны посетить Республику Таджикистан с официальным визитом в ближайшее время. Данное приглашение было принято с благодарностью", - говорится в сообщении.

В ходе беседы было отмечено, что Тегеран, являясь одним из важнейших экономических и торговых партнеров Душанбе, реализует в Таджикистане важнейшие инфраструктурные проекты. Стороны отметили значимость развития сотрудничества в культурной и научно-образовательной областях, которое является естественным процессом для двух стран с общим языком и культурой.

"Поздравив друг друга с наступающим праздником Навруз, собеседники подтвердили готовность развивать двусторонние дружественные и братские отношения во благо народов двух стран", - говорится в сообщении МИД.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]