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Дальнее зарубежье 20.03.2017 14:48

Пакистан спустя месяц вновь открыл границу с Афганистаном

Премьер-министра Пакистана Наваз Шариф объявил в понедельник, что граница страны с Афганистаном, так называемая линия Дюранда, вновь открыта, сообщают в понедельник западные СМИ.

Граница между соседними странами была закрыта в течение месяца из-за возросшей напряжённости в отношениях между Исламабадом и Кабулом.

В своем заявлении Н.Шариф пояснил, что его правительство сделало "жест доброй воли" и открыло границу.

Граница была вновь открыта после трехдневных переговоров советника президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Мохаммада Ханиф Атмара с советником премьер-министра Пакистана по иностранным делам Сартаджем Азизом.

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Тэги: ПАКИСТАН, АФГАНИСТАН, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]