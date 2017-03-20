Пакистан спустя месяц вновь открыл границу с Афганистаном

Премьер-министра Пакистана Наваз Шариф объявил в понедельник, что граница страны с Афганистаном, так называемая линия Дюранда, вновь открыта, сообщают в понедельник западные СМИ.

Граница между соседними странами была закрыта в течение месяца из-за возросшей напряжённости в отношениях между Исламабадом и Кабулом.

В своем заявлении Н.Шариф пояснил, что его правительство сделало "жест доброй воли" и открыло границу.

Граница была вновь открыта после трехдневных переговоров советника президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Мохаммада Ханиф Атмара с советником премьер-министра Пакистана по иностранным делам Сартаджем Азизом.