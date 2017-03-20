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СНГ 20.03.2017 15:06

Парламент Молдавии еще не принял решения об участии молдавской делегации в заседании МПА СНГ - спикер

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что решение относительно участия молдавской делегации в заседании Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ еще не принято.

"Мы рассматриваем этот вопрос. Решение будет принято сегодня-завтра, исходя из интересов Молдавии и развития парламентаризма", - сказал А.Канду на пресс-конференции в понедельник.

Отвечая на вопросы журналистов по поводу заявления президента Молдавии Игоря Додона, который сказал, что "делегация Молдавии будет участвовать в заседании", спикер выразил сожаление, что "вынужден общаться с президентом через прессу".

"Я бы предпочел общаться напрямую, чтобы обсудить все проблемы. Президент не может говорить об участии парламентской делегации в парламентском форуме, так как это не его компетенция. У нас существует разделение властей, решение по этому поводу примет парламент, председателем которого являюсь я", - сказал А.Канду.

Как сообщалось, на прошлой неделе он не исключил возможности бойкота заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ, которое состоится 26-28 марта в Санкт-Петербурге.

"Я не могу много говорить на эту тему. Действительно, заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ запланировано. Молдавскую делегацию ждут, однако сейчас рассматривается вариант отказаться от участия, так как у нас нет информации о рисках в ходе поездки", - сказал А.Канду.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПАРЛАМЕНТ, СНГ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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