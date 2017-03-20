Парламент Молдавии еще не принял решения об участии молдавской делегации в заседании МПА СНГ - спикер

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что решение относительно участия молдавской делегации в заседании Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ еще не принято.

"Мы рассматриваем этот вопрос. Решение будет принято сегодня-завтра, исходя из интересов Молдавии и развития парламентаризма", - сказал А.Канду на пресс-конференции в понедельник.

Отвечая на вопросы журналистов по поводу заявления президента Молдавии Игоря Додона, который сказал, что "делегация Молдавии будет участвовать в заседании", спикер выразил сожаление, что "вынужден общаться с президентом через прессу".

"Я бы предпочел общаться напрямую, чтобы обсудить все проблемы. Президент не может говорить об участии парламентской делегации в парламентском форуме, так как это не его компетенция. У нас существует разделение властей, решение по этому поводу примет парламент, председателем которого являюсь я", - сказал А.Канду.

Как сообщалось, на прошлой неделе он не исключил возможности бойкота заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ, которое состоится 26-28 марта в Санкт-Петербурге.

"Я не могу много говорить на эту тему. Действительно, заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ запланировано. Молдавскую делегацию ждут, однако сейчас рассматривается вариант отказаться от участия, так как у нас нет информации о рисках в ходе поездки", - сказал А.Канду.