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Дальнее зарубежье 20.03.2017 15:27

Дания впервые за 183 года останется без внешнего долга

Правительство Дании в понедельник погашает последний кредит в иностранной валюте на сумму $1,5 млрд. Впервые за 183 года страна останется без внешних заимствований, объявил центральный банк страны.

"У центрального правительства не было необходимости привлекать валютные кредитные средства, и заимствования постепенно погашались", - говорится в сообщении Национального банка Дании.

Как пишет датское издание Altinget, погашение такое кредита не означает, что у правительства Дании не останется долгов: власти размещают облигации, номинированные в датских кронов, для покрытия дефицита госбюджета и других целей.

На конец 2016 года долг центрального правительства Дании в нацвалюте составлял 635 млрд крон ($92 млрд). Отношение общего долга к ВВП в Дании является одним из самых низких в Европе - 38%, свидетельствуют данные Еврокомиссии.

Согласно данным министерства финансов Дании, первые заимствования в иностранной валюте были сделаны в 1757 году, тогда власти привлекли полмиллиона ригсдалеров (название датской валюты до 1873 года) у Амстердама и Гамбурга. Точных данных о внешнем долге в последующие несколько десятилетий немного, однако Минфину удалось установить, что последний раз у Дании не было задолженности в иностранной валюте в 1834 году.

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Тэги: ДАНИЯ, ГОСДОЛГ, ПОГАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]