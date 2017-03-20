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СНГ 20.03.2017 14:25

Автомобиль с вооруженными людьми пытался прорваться через украинско-белорусскую границу, заявляют в Минске

Пытавшийся прорваться из Украины в Белоруссию автомобиль удалось остановить только с применением оружия, сообщили в белорусском Госпогранкомитете в понедельник.

"В 01:45 20 марта на въезд в Беларусь из Украины осуществлена попытка прорыва через государственную границу в пункте пропуска Александровка автомобиля марки "Джип". Для задержания указанного автомобиля сотрудниками органов пограничной службы в пункте пропуска было применено по нему табельное оружие ", - рассказали в Госпогранкомитете.

По словам пограничников, автомобиль протаранил шлагбаум и проехал через средство принудительной остановки. Несмотря на полученные повреждения, внедорожник попытался прорваться на территорию Белоруссии. Для задержания нарушителей пограничники были вынуждены применить табельное оружие.

Оперативной группой Госпогранкомитета автомобиль был остановлен в непосредственной близости от пункта пропуска Александровка в районе населенного пункта Габрилеевка Наровлянского района Гомельской области.

Были задержаны два человека, личность которых устанавливается. По имеющейся информации, в автомобиле мог находиться еще один нарушитель, который в настоящее время разыскивается, отметили в ГПК.

В ходе осмотра задержанного автомобиля обнаружен пистолет марки ТТ и два снаряженных магазина, а также предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами, добавили в пограничном ведомстве Беларуси.

В настоящее время в отношении задержанных проводятся оперативно-следственные мероприятия.

В свою очередь, официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил со ссылкой на данные предварительной проверки, что данный автомобиль границу Украины ни на въезд, ни на выезд не пересекал.

"Это, кстати, автомобиль на белорусских номерах, на белорусской регистрации. Там достаточно большое расстояние между украинским и белорусским пунктами пропуска, поэтому сейчас мы в рамках нашей компетенции помогаем белорусским коллегам установить, каким образом и откуда мог этот автомобиль заехать, и действительно ли он заезжал с территории Украины, и кто был за рулем этого автомобиля", - сказал О.Слободян агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, ГРАНИЦА, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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