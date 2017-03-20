В самолете, летевшем из Армении транзитом через Белоруссию в ЕС, были выявлены радиоактивные вещества

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об инциденте с выявленными радиоактивными веществами в самолете, следовавшем из Армении в ЕС транзитом через Белоруссию.

"Еще один инцидент связан с выявлением радиоактивных веществ на борту самолета, который следовал транзитом через Беларусь из Армении в одну из европейских стран", - цитирует главу государства его пресс-служба по итогам доклада у президента замысла совместного стратегического учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2017".

По словам А.Лукашенко, "и на западном направлении обнаружены были нехорошие действия, связанные с гранатами, начиненными каким-то порошком - сейчас проводятся исследования".