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СНГ 20.03.2017 15:01

В самолете, летевшем из Армении транзитом через Белоруссию в ЕС, были выявлены радиоактивные вещества

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об инциденте с выявленными радиоактивными веществами в самолете, следовавшем из Армении в ЕС транзитом через Белоруссию.

"Еще один инцидент связан с выявлением радиоактивных веществ на борту самолета, который следовал транзитом через Беларусь из Армении в одну из европейских стран", - цитирует главу государства его пресс-служба по итогам доклада у президента замысла совместного стратегического учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2017".

По словам А.Лукашенко, "и на западном направлении обнаружены были нехорошие действия, связанные с гранатами, начиненными каким-то порошком - сейчас проводятся исследования".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АРМЕНИЯ, САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]