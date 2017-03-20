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Дальнее зарубежье 20.03.2017 16:10

Компании отказываются от размещения рекламы на YouTube из-за экстремистских видеоклипов

Целый ряд крупных компаний-рекламодателей приостановили размещение всей рекламы в Google и на YouTube, поскольку их объявления показывались вместе с экстремистскими видеороликами.

Как пишет Financial Times, в понедельник к этой группе присоединился британский ритейлер Marks & Spencer. Ранее о таком решении объявили международное медийное агентство Havas, телевещательная компания BBC, банки HSBC и Lloyds, косметическая компания L Oreal и автомобилестроительный концерн Audi.

Кроме того, целый ряд компаний обсуждает отказ от рекламы на YouTube.

Правительство Великобритании также прекратило размещение рекламы в рамках видеохостинга до тех пор, пока проблема не будет решена.

Как ранее писала The Times, рекламные объявления МВД Великобритании, BBC, Транспортного управления Лондона (TfL) размещались вместе с видеороликами, разжигающими ненависть и гомофобию. Google, которой принадлежит YouTube, уже принесла официальные извинения, пообещав изменить технологию и правила размещения рекламы, чтобы расширить права и возможности рекламодателей по управлению контентом.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]