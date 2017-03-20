Иракский премьер, как ожидается встретится с Трампом - СМИ

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади прибыл во главе делегации в понедельник в США по приглашению президента Дональда Трампа.

По сообщениям иракских СМИ, ожидается, что встреча Д.Трампа и Х.аль-Абади состоится в тот же день. У премьер-министра Ирака также запланированы контакты с представителями новой американской администрации и конгрессменами.

Переговоры иракской делегации в Вашингтоне сосредоточатся на взаимодействии в военной сфере, в области безопасности и экономики.

Х.аль-Абади также примет участие в министерской встрече возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) 22-23 марта в Вашингтоне. Ранее сообщалось, что в составе иракской делегации на встрече будут и представители Иракского Курдистана.

Д.Трамп пригласил премьера Ирака приехать с визитом в Вашингтон в ноябре прошлого года после того, как Х.аль-Абади поздравил его с победой на президентских выборах.

Недавно Д.Трамп исключил Ирак из списка мусульманских стран, гражданам которых временно запрещен въезд в США.