Иракский премьер, как ожидается встретится с Трампом - СМИ

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади прибыл во главе делегации в понедельник в США по приглашению президента Дональда Трампа.
По сообщениям иракских СМИ, ожидается, что встреча Д.Трампа и Х.аль-Абади состоится в тот же день. У премьер-министра Ирака также запланированы контакты с представителями новой американской администрации и конгрессменами.
Переговоры иракской делегации в Вашингтоне сосредоточатся на взаимодействии в военной сфере, в области безопасности и экономики.
Х.аль-Абади также примет участие в министерской встрече возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) 22-23 марта в Вашингтоне. Ранее сообщалось, что в составе иракской делегации на встрече будут и представители Иракского Курдистана.
Д.Трамп пригласил премьера Ирака приехать с визитом в Вашингтон в ноябре прошлого года после того, как Х.аль-Абади поздравил его с победой на президентских выборах.
Недавно Д.Трамп исключил Ирак из списка мусульманских стран, гражданам которых временно запрещен въезд в США.
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