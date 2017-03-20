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Регион 20.03.2017 15:25

Грузинский президент отказался подписывать законы о "прослушке"

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в понедельник наложил вето на пакет законопроектов, касающихся возможности прослушивания телефонных разговоров граждан.

"Я возвращаю парламенту с мотивированными замечаниями пакет законопроектов по так называемой "прослушке". В этом пакете есть ряд спорных вопросов. В частности, речь идет о свободе деятельности создаваемого агентства. Второе, это финансирование агентства, которое должно осуществляться коммуникационными компаниями", - сказал на специальном брифинге в понедельник Г.Маргвелашвили.

Парламентом Грузии пакет законопроектов был принят 1 марта. Согласно данным законам, в Грузии создается оперативно-техническое агентство, которое будет осуществлять прослушивание телефонных разговоров граждан и отслеживать сообщения в Интернете на предмет информации, представляющей угрозу государству.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЗАКОН, ВЕТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]