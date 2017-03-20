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Регион 20.03.2017 16:27

Экспорт из Грузии в РФ за год вырос в 2,6 раза

Торговый оборот между Грузией и Россией в январе-феврале 2017 года увеличился на 37,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $162,5 млн, сообщает в понедельник Национальная служба статистики Грузии.

При этом, экспорт из Грузии в РФ вырос в 2,6 раза - до $58,9 млн, что составило 16,6% общего объема экспорта республики, в результате чего Россия заняла первое место среди импортеров грузинской продукции. Импорт российских товаров увеличился на 8,8%, до $103,6 млн (9,7% всего импорта Грузии), отмечается в сообщении.

По данным статслужбы, на долю России, которая по итогам двух месяцев переместилась с третьего на второе место среди крупнейших торговых партнеров Грузии после Турции, пришлось 11,4% всего внешнеторгового оборота республики против 8,3% годом ранее.

Грузия экспортировала на российский рынок в основном ферросплавы, а также натуральное виноградное вино, минеральную воду, крепкие спиртные напитки, орехи, а импортировала природный газ, нефть и нефтепродукты, пшеницу, продукты питания.

В первой десятке основных торговых партнеров Грузии также Азербайджан, Китай, Германия, Украина, Армения, Болгария, США, Италия. Торговый оборот республики со странами СНГ в январе-феврале этого года вырос по сравнению с январем-февралем 2016 года на 40% - до $496,6 млн, со странами Евросоюза - на 15%, до $375,4 млн.

Общий внешнеторговый оборот Грузии за два месяца 2017 года составил $1 млрд 423 млн, что на 17,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Экспорт увеличился на 26,6% - до $355,7 млн, импорт - на 14,8%, до $1 млрд 67,3 млн.

В 2016 году внешнеторговый оборот Грузии составил $11 млрд 965,7 млн - на 20,4% больше показателя предыдущего года. В том числе торговый оборот республики с Россией в прошлом году увеличился на 11,8% - до $881,2 млн.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ТОРГОВЛЯ, РОСТ


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