Война в Донбассе унесла жизни уже более 2,6 тыс. украинских бойцов, ранены около 10 тысяч

С начала конфликта на востоке Украины погибли 2 тыс. 629 украинских военных, ранены - свыше 9,4 тысячи, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам спецоперации в Донбассе Андрей Лысенко.

"Общие боевые потери наших военных в этой войне - 2629 человек. Из них 2220 военнослужащие Вооруженных сил Украины, остальные - представители Нацгвардии, МВД, СБУ, Госпогранслужбы, ГСЧС", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

А.Лысенко проинформировал, что ранения получили 9 тыс. 453 участника спецоперации, из них 7 тыс. 664 - военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Спецоперация в Донбассе началась в середине апреля 2014 года после смены власти на Украине.