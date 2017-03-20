Война в Донбассе унесла жизни уже более 2,6 тыс. украинских бойцов, ранены около 10 тысяч

С начала конфликта на востоке Украины погибли 2 тыс. 629 украинских военных, ранены - свыше 9,4 тысячи, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам спецоперации в Донбассе Андрей Лысенко.
"Общие боевые потери наших военных в этой войне - 2629 человек. Из них 2220 военнослужащие Вооруженных сил Украины, остальные - представители Нацгвардии, МВД, СБУ, Госпогранслужбы, ГСЧС", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.
А.Лысенко проинформировал, что ранения получили 9 тыс. 453 участника спецоперации, из них 7 тыс. 664 - военнослужащие Вооруженных сил Украины.
Спецоперация в Донбассе началась в середине апреля 2014 года после смены власти на Украине.
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