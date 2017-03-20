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СНГ 20.03.2017 16:43

Война в Донбассе унесла жизни уже более 2,6 тыс. украинских бойцов, ранены около 10 тысяч

С начала конфликта на востоке Украины погибли 2 тыс. 629 украинских военных, ранены - свыше 9,4 тысячи, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам спецоперации в Донбассе Андрей Лысенко.

"Общие боевые потери наших военных в этой войне - 2629 человек. Из них 2220 военнослужащие Вооруженных сил Украины, остальные - представители Нацгвардии, МВД, СБУ, Госпогранслужбы, ГСЧС", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

А.Лысенко проинформировал, что ранения получили 9 тыс. 453 участника спецоперации, из них 7 тыс. 664 - военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Спецоперация в Донбассе началась в середине апреля 2014 года после смены власти на Украине.

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]